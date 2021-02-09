مال وأعمال

مبيعات السيارات في الصين ترتفع للشهر العاشر على التوالي

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– حققت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم، قفزة 30 بالمئة في يناير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، وهو عاشر شهر من الزيادة على التوالي، وذلك في وقت تواصل فيه الصين قيادة تعافي صناعة السيارات العالمية من جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات وصلت إلى 2.5 مليون سيارة في يناير.

وزادت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بنسبة 239 بالمئة في يناير لتصل إلى 179 ألف وحدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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