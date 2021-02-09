مال وأعمال

إسبانيا تمدد القيود على الحدود مع البرتغال حتى مارس بسبب كورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– أعلنت إسبانيا اليوم الثلاثاء أنها مددت القيود على حدودها مع البرتغال التي تمتد 1200 كيلومتر حتى الأول من مارس بينما يحاول البلدان السيطرة على قفزة في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في الجريدة الحكومية الرسمية “استمرار الإجراءات الصارمة على التنقلات في كل من إسبانيا والبرتغال تبرر الإبقاء على… القيود على الحدود البرية”.

واتفقت الحكومتان على غلق الحدود يوم 28 يناير أمام السفر غير الضروري مع استثناءات للعاملين عبر الحدود وفي مجال الصحة وسائقي الشاحنات.

وتسببت قفزة في حالات الإصابة في البرتغال منذ عيد الميلاد في اقتراب المستشفيات من شفا الانهيار وكانت سببا في عزل عام صارم على مستوى البلاد.

FRA10years

وانخفضت أعداد الإصابات والوفيات بدرجة كبيرة في الأسبوع المنقضي لكن عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات وفي وحدات العناية المركزة ظل مرتفعا.

وفي إسبانيا، تنحسر موجة ثالثة من كوفيد-19 مع تراجع عدد الإصابات لكن مسؤولين يقولون إن وصول السلالات المتحورة الجديدة يمكن أن يتسبب في طفرة جديدة.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسبانيا تمدد القيود على الحدود مع البرتغال حتى مارس بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

قد تقرأ أيضا