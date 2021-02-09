صادرات ألمانيا تنمو 0.1% في ديسمبر بفضل التجارة القوية مع الصين

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وكالات _ نمت صادرات ألمانيا في ديسمبر، إذ ساعدت التجارة القوية مع الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصاد في أوروبا في الوقت الذي يواجه فيه صعوبات للنمو في ظل قيود إجراءات العزل العام المفروضة للحد من إصابات كوفيد-19.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء، إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 0.1% على أساس شهري بعد زيادة 2.3% في نوفمبر. وتراجعت الواردات 0.1% بعد زيادة 5.4% في الشهر السابق.
وزاد الفائض التجاري إلى 16.1 مليار يورو. لكن في عام 2020 ككل، انخفض الفائض للعام الرابع على التوالي.
وقال المكتب إنه على أساس سنوي، زادت الصادرات إلى الصين في ديسمبر 11.6% وإلى الولايات المتحدة 8.4%. غير أن بيانات التجارة كانت مختلفة مع بريطانيا.
ها وانخفضت صادرات ألمانيا إلى المملكة المتحدة 3.3% في ديسمبر، وكذلك تراجعت الواردات من المملكة المتحدة 11.4%.
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