السويس للحاويات تستهدف 7% نموا بمعدلات التداول خلال 2021

فهد حسين وفاروق يوسف _ تستهدف شركة قناة السويس للحاويات SCCT، نموا بحجم التداول في محطة شرق بورسعيد بين 5 و7% خلال العام الجاري، بعد نتائج قياسية للمحطة بنهاية 2020.

وقال سوناي موكرجي، الرئيس التنفيذي التجاري للشركة: “منذ اليوم الأول من عام 2020 وفي تحد واضح لتداعيات الجائحة، باتت مؤشرات الأداء لشركة قناة السويس للحاويات خير برهان على الأداء الذي نجحت الشركة في تحقيقه.

وأضاف موكرجي، أنه في أغسطس 2020، تمكنت المحطة من تداول 359.401 حاوية مكافئة، لتسجل أعلى معدل شهري منذ تأسسها عام 2004.

وأشار موكيرجي، إلى نمو المحطة بحجم الصادر والوارد بنسبة 60% في ديسمبر 2020، لتحقق 31 ألف حاوية مكافئة في طفرة لم تعدها الشركة منذ ديسمبر 2016.

كما ضاعفت المحطة من معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة 50% وذلك بتداول 283.834 حاوية مكافئة في 2020، مقارنة بـ188.127 حاوية مكافئة في 2019، بحسب الرئيس التنفيذي التجاري للشركة.

ونوه موكيرجي، بتحقيق السويس للحاويات قفزة غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد لم تشهدها على مر تاريخها وذلك للعام الثاني على التوالي، لتسجل 2.341.334 حركة بالأرصفة أي ما يعادل 3.783 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها 20% عن 2019.

ولفت موكيرجي، إلى ان معدلات الأداء المحققة دفعت إيه بي إم ترمينلز العالمية لتتويج محطة قناة السويس للحاويات بلقب (محطة العام-2020) من بين 60 محطة تشغلها المجموعة عالميا.

بدوره، أرجع المهندس محمود أيوب – الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، النمو المحقق بمؤشرات أداء المحطة خلال 2020 في المقام الأول إلى العاملين والموظفين والتزامهم بأعلى معايير المهنية خلال الجائحة وفي أصعب الظروف.

وأضاف أيوب، ان الشركة استثمرت خلال 2020 نحو 60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحطة قناة السويس للحاويات، في تعلية 6 أوناش رصيف وإنشاء مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، فضلاً عن رفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز EEE على رصيف واحد في ذات الوقت لتتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم تلك الخدمة الاستثنائية لأول مرة للموانئ المصرية.

وتابع أيوب: استكمالاً لخططنا التنموية في 2021، تعمل الشركة على تعلية 6 أوناش رصيف أخرى تمهيداً لاستيعاب سفن السوبربوست بنامكس العملاقة بـ12 ونش رصيف مطور كلياً، بجانب توريد 10 أوناش ساحة جديد من طراز RTG لتنضم إلى الـ6 أوناش السابق توريدهم كأحدث إضافة لأسطول معداتها.

وأفاد مدير العمليات بالشركة، بمساهمة تلك الاستثمارات في المعدات والبنية التحتية إلى رفع تنافسية محطة قناة السويس للحاويات لتباري مثيلاتها إقليمياً وعالمياً وتزيد من وصول خدماتها المشهودة إلى عدد أكبر من الأسواق الواعدة بدول شرق وجنوب المتوسط.

ومن جانبه، قال هاني النادي رئيس قطاع الشؤون الحكومية والعلاقات العامة للشركة: “لم تغفل قناة السويس للحاويات يوماً الدور البناء الذي تلعبه الحكومة المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس في تعزيز ممارساتنا الاستثنائية ونجاحاتنا المشهودة على مدار 17 عاماً.

وأضاف النادي، أنه منذ تأسيس الشركة عام 2004، استثمرت نحو 900 مليون دولار.

يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة فى ميناء شرق بورسعيد والأكثر تطوراً بين موانئ شرق وجنوب المتوسط.

وتأسست الشركة عام 2004 كشركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبي مصري تديره شركة إيه بي إم ترمنلز، إحدى شركات مجموعة إيه بي مولر ميرسك، إذ تستحوذ إيه.بي.إم ترمينلز، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية، بجانب شركة كوسكو بحصة 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري حصة 9.7%.