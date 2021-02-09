البورصة السعودية تنهي التداولات على ارتفاع بدعم قطاع البنوك

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم على ارتفاع وللجلسة الرابعة على التوالي، حيث دعم قطاع البنوك لحركة المؤشر العام وبشكل خاصة سهم مصرف الراجحي الذي سجل أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2006.

ودعمت أسعار النفط من ارتفاع شهيت المتعاملين، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع والتي تجاوزت 61 دولار للبرميل، رغم تراجعه عنها أثناء تعاملات جلسة اليوم.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق، سجل سهم مصرف الراجحي أعلى إغلاق له منذ أكتوبر 2006 بعد صعود السهم بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 79 ريال، وهي الجلسة الخامسة على التوالي من المكاسب للسهم.

كذلك ارتفعت أسهم “اس تي سي” بنحو 2 في المائة، ونحو 2.6 في المائة من المكاسب على أسهم بنك سامبا، فيما صعد سهم البنك الأهلي بنحو 1.5 في المائة، وكانت هيئة سوق المال قد وافقت أمس على زيادة رأس مال البنك الأهلي لغرض اندماجه مع بنك سامبا.

وارتفعت أسهم أرامكو السعودية بنحو 0.6 في المائة ليغلق عند 34.5 ريال، فيما انخفض سهم البنك السعودي الفرنسي بنحو 2.3 في المائة بعد إعلان البنك عن انخفاض أرباحه للعام 2020 بنحو النصف لتبلغ 1.55 مليار ريال.

وأنهت البورصة تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8892 نقطة مسجلا مكاسب بمقدار 84 نقطة أو ما يعادل 0.95 في المائة،

وشهدت الجلسة تداولات نحو 13.4 مليار ريال، ويأتي ذلك وسط تداول 313.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 478.2 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، يأتي في الصدارة أسهم كل من الجوف الزراعية وأنعام القابضة وابو معطي بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه أسهم الخزف بمكاسب 7.5 في المائة، وذلك من بين 130 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

وهبطت أسهم 56 شركة ، تصدرها أسهم أسيج بتراجعات بلغت 8.3 في المائة، كذلك تراجعت أسهم كل من أسمنت القصيم والحكير و باعظيم بتراجعات ما بين 3.3 و2.3 في المائة.