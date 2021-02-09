الصين تتعهد باستيراد سلع بقيمة 170 مليار دولار من دول وسط وشرق أوروبا

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شينخوا _ قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن الصين تخطط لاستيراد ما قيمته أكثر من 170 مليار دولار من السلع من دول وسط وشرق أوروبا في السنوات الخمس المقبلة، لمضاعفة واردات المنتجات الزراعية.
وأضاف شي، اليوم الثلاثاء، خلال قمة افتراضية مع دول وسط وشرق أوروبا تركز على التجارة وتغير المناخ: “17 زائد 1 يمكن أن يحقق أكثر من 18”.
أضاف، إن تعاون الصين ودول وسط وشرق أوروبا يرتكز على الاحترام المتبادل وبدون شروط سياسية، منوها بأن جميع الدول المعنية شركاء متساوون في آلية تعاون تتسم بالتشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنفعة المتبادلة، بغض النظر عن حجم الدولة.
واستطرد شي: “أسسنا إطارا للتعاون متعدد الأبعاد يقوده قادة القمة ويغطي أكثر من 20 قطاعا، لضمان جميع دول وسط وشرق أوروبا”.
وتابع: “وضعنا خططا وقررنا القيام بمشاريع بناء على الواقع الوطني لكل دولة، وشجعنا جميع الدول على إيجاد أفضل طريقة لتعزيز قوتها الخاصة في التعاون، مع إدراك شواغل بعضنا البعض”.
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