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منظمة الصحة تعلن أولى نتائح تحقيقها حول كورونا وتستبعد تسربه من مختبر ووهان

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فرانس برس _ قال رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا خلال مؤتمر بمدينة ووهان الصينية، الثلاثاء إن التحقيق كشف عن معلومات جديدة لكنه لم يغير كثيرا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشي المرض.

وذكر بيتر بن إمبرك، خبير الفيروسات في منظمة الصحة، أن العمل على تحديد منشأ فيروس كورونا يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش، لكن من غير المحتمل أن تكون في ووهان، المدينة التي تقع بوسط الصين ورُصد فيها تفشي المرض في أواخر 2019.

وأضاف رئيس البعثة أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر “مستبعدة للغاية”، وذلك في ختام مهمة البعثة في المدينة الواقعة وسط الصين والتي أعلن فيها عن ظهور الفيروس للمرة الأولى.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر 2019. وانتظر النظام الشيوعي أكثر من عام قبل أن يأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة، التي اضطر أفرادها للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما قبل أن يباشروا عملهم الأسبوع الماضي.

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ويشك العديد من المحللين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أي أدلة تكشف عن أصل كورونا بعد كل هذا التأخير.

وكان متحدث باسم الخارجية الصينية أكد الأسبوع الماضي أن زيارة بعثة الخبراء تندرج في إطار مشروع بحثي. وقال يومها “هذا ليس تحقيقا”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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