عطاء السعودية توقع مذكرة تفاهم ملزمة للاستحواذ على كامل ملكية العربية للتعليم والتدريب

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وكالات _ أعلنت شركة عطاء التعليمية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب للاستحواذ على نسبة 100% من أسهمها بمقابل نقدي وإصدار أسهم في شركة.
واتفق طرفا الصفقة على أن المقابل المالي للاستحواذ سيكون عبارة عن مبلغ نقدي بنسبة 75% من قيمة الصفقة وأسهم ملكية في شركة عطاء بنسبة 25% من قيمة الصفقة وذلك عند التوصل الى اتفاق.
وعينت شركة عطاء التعليمية شركة الجزيرة كابيتال مستشارا ماليا لإدارة عملية التفاوض واستكمال إجراءات الاستحواذ حال الاتفاق مع مساهمي شركة المجموعة العربية والقيام بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.
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