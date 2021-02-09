السيسي يتابع مشروع تطوير بحيرة البردويل مع الرئيس التنفيذي لشركة ديمي البلجيكية

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لوك لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ديمي البلجيكية لأعمال التكريك، وعددا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، في اطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق.

كما نوه إلى تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا التطوير من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديمي تطلعها للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية.

وتابع: إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.