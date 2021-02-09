مال وأعمال

هوندا ونيسان تقلصان مبيعات السيارات المستهدفة بسبب نقص الرقائق

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– سيبيع ثاني وثالث أكبر مصنعي السيارات في اليابان، هوندا موتور ونيسان موتور، عددا أقل من السيارات بواقع 250 ألفا في السنة المالية الحالية للشركتين إذ يلحق النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات الضرر بالإنتاج.

وأعلن صانعا السيارات ذلك بينما كانا يكشفان عن توقعات أكثر إشراقا للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2021 إذ تعافت أسواق السيارات، بقيادة الصين، من الركود الناجم عن فيروس كورونا.

كما سجلت هوندا ونيسان نتائج أفضل من المتوقع للربع من أكتوبر إلى ديسمبر.

لكن هوندا خفضت مبيعاتها المستهدفة بمقدار 100 ألف سيارة، أو ما يعادل 2.2 بالمئة، يوم الثلاثاء إلى 4.5 مليون سيارة، بينما خفضت نيسان هدفها بمقدار 150 ألفا، أو 3.6 بالمئة، إلى 4.015 مليون سيارة، بعد أن أجبر نقص الرقائق كلا الشركتين على كبح الإنتاج.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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