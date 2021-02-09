البورصة تتراجع إلى مستوى 11447 نقطة وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه

رنا ممدوح – أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، على انخفاض جماعي؛ بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11447 نقطة، منخفضًا 0.65%.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني، بنسبة 1.44%، وأغلق عند مستوى 60.95 جنيه.

وهبط مؤشرا EGX70 وEGX100، متساويا الأوزان، بنسبة 0.87%، و0.75% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.367.763 مليار جنيه، على 189 شركة، من خلال 48.679 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 96 شركة مقابل ارتفاع 74 في حين لم تتغير أسعار 19.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 24.639 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بمبلغ 27.499 مليون جنيه، مقابل 2.860 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 23.121 مليون جنيه.

وحققت تعاملات الأفراد المصريون صافي شراء بمبلغ 43.137 مليون جنيه، مقابل 20.016 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.518 مليون جنيه.

وحققت المؤسسات العربية صافي شراء بقيمة 3.409 مليون جنيه، مقابل 1.891 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 90.04% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 4.89% والعرب على 5.07% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 15.73% من تعاملات اليوم مقابل84.26% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم سماد مصر – ايجيفرت قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.01%، تلاه سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 9.98%، ثم سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 9.91%.

في حين تصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 11.26%، تلاه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 9.99%، ثم سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 6.87%.

ومن جانبه، توقع عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن تواصل البورصة المصرية حركتها العرضية المائلة للتراجع على المدى القصير، ترقبا لمحفزات جديدة.

وعزا إمام تداول مؤشر EGX30 أسفل مستوى 11500 نقطة إلى تراجع حصة المؤسسات من التداولات اليومية بفعل انحصار الأسهم المكونة للمؤشر بين مستويات سعرية ضيقة.

ولفت إلى أن عددا من القطاعات لا زال يحتفظ بمساره الصاعد رغم الحركة العرضية للسوق ومنها الخدمات المالية غير المصرفية والبتروكيماويات.

وبدوره، رجح محمد عبد الحكيم، مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن يرتد مؤشر البورصة الرئيسي خلال الجلسات القادمة مستهدفا مستوى 11700 نقطة، وذلك بعد اقترابه من الدعم 11400 نقطة.

وقال عبد الحكيم إن البورصة تتعطش لوجود محفزات جوهرية، بجانب زيادة حصة المؤسسات والتي تشير إلى عودة الثقة لسوق المال المصرية.

وفيما يخص الحصان الأسود للبورصة خلال فبراير الجاري، فأوضح أن كل من قطاع الصناعة بحانب المدفوعات الإلكترونية مرشحان لتحقيق معدلات نمو قوية بالفترة القادمة.