البنك الأهلي التجاري السعودي يعلن ارتفاع أرباحه السنوية 0.3% إلى 11.44 مليار ريال

العربية دوت نت – أعلن البنك الأهلي التجاري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 0.34% خلال العام 2020، لتصل إلى 11.44 مليار ريال، مقابل 11.40 مليار ريال في 2019.

وقال البنك، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، إن زيادة صافي الدخل جاء بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات، وقابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.29% خلال العام 2020، ليصل إلى 21.46 مليار ريال، مقابل 20.57 مليار ريال في 2019.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع إجمالي دخل العمليات جاء نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والدخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، وارتفاع في دخل الاستثمارات، قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى بالصافي.

وتراجع صافي دخل البنك بنسبة 0.9% إلى نحو 3.36 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 3.39 مليار ريال في الربع المماثل من 2019، وفقا لحسابات العربية دوت نت.

يذكر أن مساهمي البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، سيصوتون على اتفاقية الاندماج بينهم، كلاً على حدة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مطلع مارس 2021.