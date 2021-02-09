الإسترليني يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ أبريل 2018

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سي إن بي سي – سجل الجنيه الإسترليني ، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له أمام الدولار في حوالي ثلاثة أعوام وجرى تداوله قرب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل اليورو، مع إشارة محللين إلى تقدم بريطانيا في توزيع لقاحات كوفيد-19 كعامل إيجابي للعملة البريطانية.
ووصل الإسترليني إلى 1.3798 دولار في أواخر تعاملات بعد الظهر في لندن، وهو أعلى مستوى له أمام العملة الخضراء منذ 27 أبريل 2018 .
وأمام العملة الأوروبية استقر الاسترليني عند 87.70 بنس لليورو.
وما زال الإسترليني يلقى دعما أيضا من اجتماع بنك انجلترا الأسبوع الماضي الذي استبعد فيه المركزي البريطاني توقعات السوق لأسعار فائدة سلبية.
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