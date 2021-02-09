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الشيوخ الأمريكي يبدأ أولى جلسات محاكمة ترامب في التحريض على اقتحام الكونجرس

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سي إن إن عربية – بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ضمن إجراءات مساءلته للمرة الثانية.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ بضعة أيام.

وكان مجلس النواب قد أقر في 13 يناير الماضي لائحة اتهامية ضد ترامب في مقدمتها تحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس.

وبموجب الدستور، ينبغي الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترامب.

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وفي حال إدانته ينبغي على أعضاء المجلس التصويت مجددا، لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات مجددا.

وبات ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه إجراءات المساءلة بهدف العزل مرتين، من بين 4 مرات في تاريخ الولايات المتحدة وهي:

عام 1868: الرئيس أندرو جونسون لإقالته وزيرا دون موافقة الكونجرس.

عام 1998: الرئيس بيل كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة سير العدالة.

2020: الرئيس ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

2021: الرئيس ترامب بتهمة التحريض على التمرد (أحداث اقتحام الكونغرس).

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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