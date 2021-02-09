الدولار يستقر قرب مستوى 15.70 جنيه للبيع

دوت الخليج – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في غالبية بنوك القطاع المصرفي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر العملة الأمريكية تحركا ضئيلا للغاية لأعلى بمقدار 0.2 قرش، ليبلغ 15.6017 جنيه للشراء، و15.7017 جنيه للشراء.

كان متوسط سعر الدولار قد بلغ في ختام تعاملات أمس، الإثنين، مستوى 15.5997 جنيه للشراء 15.6997 جنيه للبيع، بحسب البيانات المذكورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك، ظلت العملة الخضراء عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في بنوك: الأهلي المصري ومصر وعوده وأبو ظبي الأول والتعمير والإسكان، دون تغيير عن مستويات الأمس.

وفي بنكي إتش إس بي سي HSBC والعربي الإفريقي الدولي، ظل الدولار عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، فيما تراجع قرشا في بنك قطر الوطني الأهلي ليسجل ذات المستوى، بدلا من 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع بالأمس.

واستقر سعر الدولار أيضا في كل من: البنك التجاري الدولي CIB والإسكندرية والمصرف العربي الدولي، عند مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

كان متوسط سعر الدولار قد تراجع بحوالي 7.5 قرش على مدار تعاملات الثلاث أيام الماضية، بعد موجة استقرار دامت لنحو أسبوعين.

ونجحت مصر في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

واستطاعت وزارة المالية تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح 5 و10 و40 سنة، وبقيم تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي، بحسب بيان صادر اليوم.

وبلغ حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب 16.5 مليار دولار، لتقوم البنوك المروجة للطرح بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح، نتيجة وجود طلبات شراء قوية.