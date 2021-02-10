بنك القاهرة مشارك رئيسي في مبادرة دعم الأنشطة الرياضية والشبابية

دوت الخليج – وقع بنك القاهرة اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة في إطار مبادرة البنوك لدعم للأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين، والتى يشارك فيها بنوك: الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر.

شهد توقيع الاتفاقية حضور: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي الرئيسي للبنك التجاري الدولي.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجهود القطاع المصرفي المصري لدعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أن مجال الشباب والرياضة واحد من أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها وتدعمها خطة عمل الدولة، حيث أن أغلبها مشروعات قومية وكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصري ولتحقيق الأهداف التي تسعى اليها الدولة من تشجيع ممارسة الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، والحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين.

فيما قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن القطاع الرياضى واحد من أبرز القطاعات التي يحرص البنك على مساندتها لما تمثله من أهمية بالغة فى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد حرص البنك على المشاركة فى الفعاليات والأحداث الرياضية كافة التي تسهم فى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، إلى جانب دعم أبطال مصر الرياضيين ومساندتهم فى مختلف الأحداث الرياضية.

وتهدف المبادرة الى رعاية عدد من مراكز التدريب في محافظات: القاهرة، والفيوم، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والتي تضم عددا من الملاعب لتغطية العديد من الأنشطة الرياضية بهدف تنمية وتطوير مستوى اللياقة البدنية للأفراد بتلك المحافظات.

كما تتضمن المبادرة رعاية البنوك المشاركة لمشروع قطار الشباب من تنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية لجميع فئات الشباب من مُختلف محافظات الجمهورية باستخدام القطار من محطة سكك حديد مصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان.

ويبلغ عدد المستفيدين 15 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية على مدار سبعة أشهر خلال العام، بواقع 500 شباب وفتاة في الفوج لعدد 30 فوجا، بالإضافة إلى رعاية مهرجان إبداع، حيث يشارك في المهرجان (149) جامعة ومعهد وأكاديمية حكومية وخاصة بالإضافة لطلاب أكاديمية الشرطة.

ويصل عدد مجالات التسابق إلى 23 مجالا (أدبيا – علميا – فنيا)، كما يصل عدد المستفيدين من المهرجان إلى 40 ألف طالب وطالبة.