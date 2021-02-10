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فرنسا تتخطى عتبة 80 ألف وفاة و3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

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سكاي نيوز عربية – تجاوزت فرنسا عتبة 80 ألف وفاة نتيجة للإصابة بفيروس كورونا مع إحصاء أكثر من 700 وفاة جديدة في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية نشرت على موقع الحكومة.

وقالت الإدارة العامة للصحة التي تنشر بدورها كل مساء معطيات تتصل بتطور الوباء إن 439 مريضا بكوفيد-19 توفوا في المستشفى بين الاثنين والثلاثاء.

وأحصي ما لا يقل عن 3,3 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، بينها نحو 18 ألفا في الساعات الـ 24 الأخيرة.

ويبقى عدد المصابين في المستشفيات مرتفعا، وبلغ مجموعهم 27 ألفا و634 شخصا بينهم 1931 في الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 1893 الاثنين، بحسب أرقام الإدارة العامة للصحة. وأدخل ما لا يقل عن 334 شخصا إضافيا إلى أقسام الإنعاش مقابل 356 الاثنين.

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وتظهر الأرقام الرسمية أيضا أن أكثر من مليونين و353 ألف شخص تلقوا اللقاح في فرنسا منذ بدء حملة التلقيح نهاية ديسمبر.

وقد تلقى 1,9 مليون شخص الجرعة الأولى (3,1% من تعداد السكان) فيما تلقى 366 ألفا و733 شخصا الجرعتين الأولى والثانية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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