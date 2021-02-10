عقار إيلي ليلي لفيروس كورونا يحصل على موافقة أمريكية للاستخدام الطارئ

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– قالت شركة إيلي ليلي أمس الثلاثاء، إن علاجها بالأجسام المضادة لمحاربة كوفيد-19 حصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام الطارئ.
وأظهرت بيانات تجربة في مرحلة متأخرة في يناير،أن العلاج المركب من اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى كوفيد-19 بنسبة 70 بالمئة.
وقالت شركة إيلي ليلي، إن العلاج سيكون متاحا على الفور.
وأضافت في بيان “هناك 100 ألف جرعة جاهزة على الفور وستتوفر 150 ألف جرعة إضافية خلال الربع الأول”.
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