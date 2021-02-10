مال وأعمال

عقار إيلي ليلي لفيروس كورونا يحصل على موافقة أمريكية للاستخدام الطارئ

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– قالت شركة إيلي ليلي أمس الثلاثاء، إن علاجها بالأجسام المضادة لمحاربة كوفيد-19 حصل على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام الطارئ.

وأظهرت بيانات تجربة في مرحلة متأخرة في يناير،أن العلاج المركب من اثنين من الأجسام المضادة ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفاة في مرضى كوفيد-19 بنسبة 70 بالمئة.

وقالت شركة إيلي ليلي، إن العلاج سيكون متاحا على الفور.

وأضافت في بيان “هناك 100 ألف جرعة جاهزة على الفور وستتوفر 150 ألف جرعة إضافية خلال الربع الأول”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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