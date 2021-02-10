الاقتصاد السعودي ينكمش 4.1% في 2020 بسبب الجائحة

وكالات _أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انكماش الاقتصاد السعودي في عام 2020 بنسبة 4.1 في المائة بسبب تفشي جائحة كورونا. كما انكمش بنسبة 3.8 في المائة في الربع الرابع على أساس سنوي، لكنه نما بنسبة 2.8 في المائة في الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع السابق.

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