الأرباح الصافية لأسمنت اليمامة السعودية ترتفع 41.7% خلال 2020

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دوت الخليج – ارتفعت أرباح شركة أسمنت اليمامة المدرجة في سوق المال السعودية “تداول”، بنسبة 41.72% لتسجل 363.24 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقابل 256.34 مليونا للعام السابق.
وأظهرت النتائج المالية المعلنة على “تداول” اليوم الأربعاء، زيادة المبيعات الإجمالية للشركة إلى 879.9 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 801.9 مليون ريال للعام السابق.
وزادت الأرباح التشغيلية لأسمنت اليمامة 22.2% خلال العام الماضي لتصل 328.85 مليون ريال، مقابل 269.08 مليون ريال للعام السابق.
وارتفعت ربحية السهم إلى 1.79 ريال مقابل 1.27 ريال للسهم الواحد بنهاية 2019.
وأرجعت أسمنت اليمامة ارتفاع صافي الربح للعام الماضي، إلى سببين أولهما زيادة كمية المبيعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
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