السويدي وبترومنت تتعاقدان على تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بقيمة 126 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع ( المملوكة للسويدي اليكتريك بنسبة 99.8% بالشراكة مع إسكندرية للصيانة البترولية بترومنت، عقد مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالشرقية بقيمة إجمالي حوالي 126 مليون جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد يشمل تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي حوض نجيح بسعة 6 آلاف م/ 3 يوم- مركز ههيا محافظة الشرقية، للمشاركة في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريقية بمحافظة الشرقية.
ووفقا للبيان، فيشمل نطاق أعمال السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع الذي يمثل حوالي 50% من قيمة أعمال المشروع، التصميم والتوريد والتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي.
وأشارت إلى أن المشروع سيتم بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم التشغيل خلال 24 شهر من تاريخ استلام الموقع، وقد تم توقيع العقد بتاريخ الأمس 9 فبراير.
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