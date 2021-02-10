الحكير السعودية تتحول للخسارة بضغط من التكاليف والمخصصات

دوت الخليج – تحولت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه “الحكير” المدرجة في سوق المال السعودية “تداول” للخسائر على أساس سنوي الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية المعلنة للشركة على “تداول” اليوم الأربعاء، تحقيق الشركة خسائر صافية بنحو 128.1 مليون ريال، مقابل أرباحا بقيمة 36.1 مليون ريال للربع الثالث من العام المالي الماضي.

وعزت “الحكير” تحولها للخسارة الربع الثالث من العام المالي الجاري الذي ينتهي مارس المقبل، إلى زيادة تكلفة الإيرادات نتيجة تسجيل بعض المصروفات غير المتكررة، بما في ذلك مخصصات بقيمة 91.5 مليون ريال عن شطب انكماش المخزون.

وساهم أيضا ارتفاع المصروفات البيعية العمومية والإدارية، ومصروفات الاستهلاك والإطفاء، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، في تحول الشركة للخسارة، بحسب البيان.

وخلال أول 9 أشهر من العام المالي تكبدت “الحكير” خسائر صافية بقيمة 761.9 مليون ريال، مقابل أرباحا صافية بلغت 234.3 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2019.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 41.2% من رأس المال البالغ 2.1 مليار ريال، مسجلة نحو 865.13 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي.