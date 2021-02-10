هيئة الأوقاف المصرية تقلص حصتها في الدلتا للسكر إلى 5.76%

رنا ممدوح _ قلصت هيئة الأوقاف المصرية، حصتها في رأسمال الدلتا للسكر من 6.16% إلى 5.76%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هيئة الأوقاف المصرية قامت ببيع عدد 569.675 ألف سهم من أسهم الدلتا للسكر مقابل 5.253 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 9.2215 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة برايم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الدلتا للسكر بنسبة 55.73%، تليها مصر لتأمينات الحياة 9.07%، ثم مصر للتأمين بنسبة 8.29%، والصناعات الكيماوية المصرية بنسبة 6.457%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 6.28%.