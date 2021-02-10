الأسهم اليابانية ترتفع بفعل توقعات مشرقة لقطاع السيارات وهوندا يقفز 5%

_ أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع في معاملات متقلبة اليوم بعد أن ألقت أرباح إيجابية من رائدي السوق تويوتا وهوندا الضوء على تحسن توقعات الاقتصاد العالمي.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.19 في المائة إلى 29562.93 نقطة، فيما قادت أسهم القطاع الاستهلاكي المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتكنولوجيا المكاسب. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المائة إلى 1930.82.

وهذا العام، ارتفع نيكي بأكثر من سبعة في المائة لأعلى مستوياته منذ 1990 إذ اشترى المستثمرون أسهم شركات التصدير اليابانية التي من المتوقع أن تستفيد مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

وقال ماساهيرو ياماجوتشي رئيس أبحاث الاستثمار لدى إس.إم.بي.سي ترست بنك “الكثير من المستثمرين يشترون عند الانخفاض، مما يظهر أن الأجواء إيجابية.

“تعافي الاقتصاد العالمي سيصبح أكثر رسوخا مع مضي العام، مما يفيد الشركات اليابانية الشديدة التأثر بالنمو العالمي”.

وأغلق سهم تويوتا موتور مرتفعا 1.7 في المائة بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام إذ أعلنت الشركة عن زيادة تفوق التوقعات في الأرباح ورفعت توقعاتها.

وكانت هوندا موتور رابح بارز آخر إذ صعد سهمها 5.14 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح.

وتذيل سهم جابان توباكو المؤشر نيكي إذ تراجع 7.46 في المائة بعد أن خفضت الشركة توزيعات الأرباح وأعلنت عن إعادة هيكلة.

وتقدم 116 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 102.