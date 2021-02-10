بنك الكويت والبحرين: إنجاز الدراسة الأولية للاستحواذ على أصول الإثمار القابضة أبريل المقبل

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دوت الخليج – توقع بنك الكويت والبحرين المدرج في البورصة البحرينية، الانتهاء من الدراسة الأولية بالتنسيق مع شركة الإثمار القابضة ومستشاريها فيما يخص عملية تقييم الأصول الخاضعة للاستحواذمطلع أبريل المقبل.
وأشار البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إلى تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ليميتد، مستشارا ماليا رئيسيا في يناير الماضي، للعمل على إنهاء تعيين المستشار القانوني ومستشار التدقيق للصفقة.
كان البنك قد وقع مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي بغرض الاستحواذ على بعض أصول شركة “الإثمار القابضة”.
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