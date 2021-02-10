إنفستكورب البحرينية تسجل 33.3% نموا بالدخل الصافي خلال 6 أشهر

دوت الخليج – قالت شركة إنفستكورب القابضة، المدرجة في بورصة البحرين، إن النتائج المالية للنصف الأول من العام المالي 2021، جاءت مدفوعة بالأداء القوي في جميع الوحدات، ما زاد صافي الدخل بنسبة 33.3% ليصل 64 مليون دولار، مقابل 48 مليونا لنفس الفترة من العام السابق.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن دخل الرسوم لم يطرأ عليه أي تغيير، مشيرة إلى تحقيق دخل إيجابي من الموجودات مع إعادة الفتح الجزئي للاقتصادات واسترداد قيمة الموجودات فضلا عن تحسن النتائج التشغيلية لشركات المحافظ الاستثمارية الأساسية وكذلك الأسواق المالية المذدهرة.

وكشفت إنفستكورب القابضة، عن زيادة الموجودات المدراة بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2021، لتصل 35 مليار دولار، مقابل 32 مليارا بنهاية يونيو 2020.

وأشارت الشركة، إلى قوة مقاييس الأنشطة لاسيما النشاط الاستثماري لتبلغ 1.4 مليار دولار، بإيداعات وجمع أموال قيمتها 1.6 مليار دولار، وقاعدة توزيعات بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأضافت إنفستكورب القابضة، أن إجمالي حقوق الملكية سجل 959 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2020، كما بلغ إجمالي السيولة المتاحة 1.1 مليار دولار.

وقالت، إن رأس المال الحكيم وإدارة سيولة المجموعة بشكل جيد خلال أزمة كورونا ساعد على استمرارية تصريف الأعمال.