راية القابضة: العمومية وافقت على تجزئة القيمة الإسمية للسهم إلى 50 قرشا

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في جلستها المنعقدة أمس، على تجزئة القيمة الأسمية للسهم الواحد، لتصبح خمسون قرشا بدلا من خمسة جنيهات، وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الشركة 2.143.995 مليار سهم.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، الغرض من قرار تجزئة الأسهم هو زيادة قاعدة المساهمين وزيادة السيولة بالنسبة للورقة المالية الخاصة بالشركة وجذب المستثمرين وهو ماسيزيد من تداولها في البورصة.

وأضافت، أن قرار التجزئة أيضا يهدف إلى زيادة كفاءة أداء السهم في السوق ولضمان تجاوب السهم مع تطور أداء الشركة والتحسن في مؤشراتها.

وحققت راية القابضة للاستثمارات المالية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 صافي خسائر خلال الفترة بلغ 53.69 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 58.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 7.55 مليار جنيه، مقابل 6.518 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة، تحولت راية القابضة للخسائر خلال الفترة مسجلة خسائر بنحو 36.87 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 136.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.