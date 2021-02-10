أدنوك توقع اتفاقية امتياز مع كوزمو اليابانية لاستكشاف النفط والغاز في أبوظبي

دوت الخليج – وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز حصلت بموجبها شركة “كوزمو البحرية للاستكشاف والإنتاج المحدودة”، المملوكة بالكامل لشركة “كوزمو القابضة” اليابانية، على حقوق استكشاف النفط والغاز في “المنطقة البحرية رقم 4” في أبوظبي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن تلك الاتفاقية تعد أول اتفاقية امتياز من نوعها يعتمدها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي والذي تم تشكيله مؤخراً.

وأضافت أن ترسية “المنطقة البحرية رقم 4” تأتي عقب ترسية عدد من المناطق مؤخراً على شركة “أوكسيدنتال” الأمريكية، وتحالف تقوده شركة “إيني” الإيطالية للطاقة وشركة PTTEP التايلاندية، ضمن الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي التنافسية.

وأفادت أدنوك، بحصول “كوزمو” على حصة 100 بالمائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر ما يصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بموجب الاتفاقية.

وأشارت إلى أن تلك الاستثمارات تأتي ضمن رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في “المنطقة البحرية رقم 4” التي تغطي مساحة تبلغ 4865 كيلومتراً مربعاً شمال غربي مدينة أبوظبي.

وقالت أدنوك، إنه في حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل “كوزمو” على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف.

وأضافت أن ترسية “المنطقة البحرية رقم 4” ستتيح المزيد من الفرص الواعدة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة خلال فترة الامتياز.

وأوضحت أنه إلى جانب حفر واستكشاف وتقييم الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة “كوزمو” ومساهمتها مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه أدنوك والذي يقوم بتوفير بيانات دقيقة ثلاثية الأبعاد عن منطقة الامتياز.

كانت أدنوك قد وقعت مع “بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة” خلال الشهر الماضي اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع شركة “كوزمو أويل” المحدودة التابعة لمجموعة “كوزمو” لاستكشاف الفرص المحتملة في مجال تسعير النفط الخام باعتماد آلية “خام مربان” الجديدة بنظام التسعير الآجل.