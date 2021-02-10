عاجل.. بنك مصر يتقدم بعرض الاستحواذ على سي أي كابيتال .. والهيئة تدرسه

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للفحص.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض يشمل شراء حتى عدد 652.809 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم سي أي كابيتال، وذلك بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة للالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة.

وأوضحت، أن العرض حدد سعر السهم الواحد عند 4.70 جنيه، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ووفقا للبيان فجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان

والجدير بالذكر أن بنك مصر يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة سي أي كابيتال بنسبة 24.129% ، يليه إسماعيل على التركي بنسبة 10.676% ثم البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 7.561%.