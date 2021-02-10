البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.46% في مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.46%، ليتداول عند مستوى 11500 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.1% ليتداول عند مستوى 61.01 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.27%، و 1.07% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 97.561 مليون جنيه على 119 شركة من خلال 2.949 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 55 شركة مقابل تراجع شركة واحدة في حين لم تتغير أسعار 63.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.895 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 5.860 مليون جنيه، مقابل 2.965 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.382 مليون جنيه، منها 2.033 مليون جنيه للأفراد، و348.443 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 512.825 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.020 مليون جنيه، مقابل 507.929 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.29%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.58%، ثم سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 6.84%.