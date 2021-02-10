دي إكس بي الإماراتية توصي مساهميها بقبول عرض الشركة الأم للاستحواذ على كامل الأسهم

دوت الخليج – أوصى مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس، المدرجة في سوق دبي المالي، المساهمين بقبول العرض النقدي المشروط الذي تم استلامه من الشركة الأم “ِمراس للترفيه والتسلية المحدودة”.

وقالت الشركة في بيان للسوق اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة راجع التقارير التي قدمها الخبراء المعينون “KPMG بصفتها أخصائي تقييم مستقل، وشعاع كابيتال بصفتها المستشار المالي، وآلن وأوفري بصفتها المستشار القانوني فيما يتعلق بالعرض.

ويرى مجلس الإدارة، أنه مع الأخذ في الاعتبار تقييم المدخلات التي وردته من مستشاريه الماليين والقانونيين المستقلين فيما يتعلق بشروط العرض، وتزامناً مع الوضع النقدي الحالي للشركة والتزاماتها، والوضع الاقتصادي العام على المدى القريب، أن شروط العرض عادلة ومعقولة، بحسب البيان.

وأضافت الشركة: “لذا أوصى مجلس الإدارة بالإجماع مساهمي دي إكس بي إنترتينمنتس بقبول العرض، والحضور للجمعية العمومية المزمعة يوم 9 مارس المقبل والتصويت لصالح قرارات الجمعية العامة اللازمة لغرض تنفيذ العرض.

كانت شركة ِمراس قد عرضت الاستحواذ على كامل الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، كما يحق لملاك الأسهم بموجب العرض الحصول على 0.08 درهم نقداً، عن كل سهم يملكونه في دي إكس بي إنترتينمنتس، وهو ما يمثل علاوة قدرها 189% على صافي أصول الشركة لكل سهم، وتبلغ قيمة السهم 0.0277 درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت دي إكس بي إنترتينمنتس، بأنه بالنظر إلى وصول الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 7.81 مليار درهم (تتجاوز نصف رأس مالها المصدر)، فإن مجلس الإدارة بالتوازي مع الوضع النقدي الحالي للشركة، والمطلوبات والوضع المالي الراهن – سيقدم قرارات بشأن استمرار الشركة في أنشطتها كشركة مستمرة.

وأكد مجلس إدارة ” دي إكس بي إنترتينمنتس” على أنه في حالة عدم وجود أي دعم إضافي من المساهمين، بما في ذلك ِمراس، فمن المحتمل أن يتم استنفاد السيولة الحالية المتاحة للشركة خلال الربع الثاني من عام 2021.

ويعتقد مجلس إدارة الشركة أنه للسبب المذكور فإن العرض يحمي مصالح الشركة وهو المسار الوحيد القابل للتطبيق لكي يتمكن المساهمون من استرداد القيمة من استثماراتهم مع السعي أيضاً لحماية مصالح أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الموظفون والموردون.