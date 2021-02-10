السويس للحاويات تكشف 3 أسباب لحجم التداول القياسي خلال 2020

فهد حسين وفاروق يوسف _ تستهدف شركة قناة السويس لتداول الحاويات “SCCT”، تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و7% بحجم التداول في المحطة التي تديرها بميناء شرق بورسعيد، متجاوزة معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال 2021 عند نحو 4% ومتغيرات الطلب العالمي على الشحن.

موكيرجي: 7% نموًّا مستهدفًا خلال 2021.. و”ميرسك لاين” يستحوذ على 95% من حجم التداول

قال سوناي موكرجي الرئيس التنفيذي التجاري للشركة، إن محطة السويس لتداول الحاويات حققت قفزة بنحو 20% في معدلات التداول للترانزيت والصادر والوارد خلال 2020 للعام الثاني على التوالي، فيما تستهدف نموًّا يتراوح بين 5 و7% للعام الجاري.

وسجلت السويس للحاويات 2.341.334 حركة بالأرصفة أي ما يعادل 3.783 مليون حاوية مكافئة مقابل نحو 3.1 مليون حاوية مكافئة خلال 2019، بحسب موكيرجي.

وأضاف أن المحطة التي يتوزع حجم التداول لديها بواقع 90% لحاويات الترانزيت و10% للصادر والوارد، ضاعفت من معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة 50% وذلك بتداول 283.834 حاوية مكافئة في 2020، مقابل 188.127 حاوية مكافئة في 2019.

وأوضح موكرجي في تصريحات لنشرة “دوت الخليج”، أن “ميرسك لاين” استحوذ منفردًا على 95% من حجم التداول في المحطة بعد أن كانت في حدود 40% فقط في أعقاب انسحاب تحالف أللاينس العالمي من ميناء شرق بورسعيد قبل عدة سنوات.

وأضاف الرئيس التنفيذي التجاري بشركة قناة السويس للحاويات، أن خطوط “MSC” البريطاني و”ZIM” الياباني لديهم نسبة جيدة من أحجام التداول بالمحطة، في الوقت الذي تسعى الشركة خلاله إلى تقديم خدمات متكاملة لجذب خطوط جديدة.

وسجلت محطة السويس للحاويات بشرق بورسعيد أعلى معدل شهري بتداول 359.401 حاوية مكافئة في أغسطس 2020، فضلًا عن نمو حجم المتداول من الصادر والوارد بنسبة 60% في ديسمبر 2020، لتحقق 31 ألف حاوية مكافئة كأعلى معدل خلال 4 سنوات، بحسب المدير التجاري.

وعن الأرباح المحققة خلال عام المعدلات القياسية بشركة السويس للحاويات، أفاد موكيرجي بتراجع هامش أرباح الشركة بسبب ظروف المنافسة وتقديمها حوافز كبيرة لجذب خطوط وعملاء جدد، رافضًا الإفصاح عن قيمة الأرباح لحين اعتمادها من الجمعية العمومية للشركة.

النادي: اتفاقية الحوافز تمتد 3 سنوات و”المنطقة الاقتصادية” تتفهم متغيرات السوق العالمية

بدوره، قال هاني النادي – رئيس قطاع الشؤون الحكومية والعلاقات العامة بالشركة، إن اتفاقية الحوافز الموقعة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتشغيل أنفاق بورسعيد فضلًا عن تحسين معدلات الأداء بالاستثمار في الموارد البشرية وتحديث المعدات والأوناش بالمحطة كان من أهم العوامل التي مكنت محطة شرق بورسعيد من زيادة معدلات التداول بنسبة 20% على أساس سنوي وتسجيلها رقمًا قياسيًّا لتكون “محطة العام 2020” بين 60 محطة تديرها مجموعة “APM Terminals”.

وأفاد النادي، بأن ضاف النادي، أن اتفاقية السويس للحاويات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسري لمدة 3 أعوام تنتهي 2022، متوقعًا تجديدها بشروط تتناسب مع متغيرات السوق الملاحية وظروف الطلب الجديدة.

كانت الشركة قد وقعت اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إبريل الماضي، تتضمن العديد من الحوافز لتعزيز تنافسية ميناء شرق بورسعيد في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ضخت بموجبها الاستثمارات الجديدة في تحديث وتطوير الأرصفة والمعدات لاستقبال السفن العملاقة.

أيوب: 60 مليون دولار استثمارات في الأوناش الجديدة لاستيعاب السفن العملاقة

بدوره، قال المهندس محمود أيوب، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، إن السويس للحاويات استثمرت 60 مليون دولار خلال 2020، لتعلية قدرات أوناش الرصيف وتحديث أوناش الساحة، ورفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز EEE على رصيف واحد في الوقت نفسه.

وأضاف أيوب، أن الشركة تعمل خلال 2021، على استكمال خطتها بتعلية 6 أوناش رصيف أخرى تمهيدًا لاستيعاب سفن السوبربوست بنامكس العملاقة بـ12 ونش رصيف مطور كليًّا، بجانب توريد 10 أوناش ساحة جديد من طراز RTG لتنضم إلى الـ6 أوناش السابق توريدهم كأحدث إضافة لأسطول معداتها.