كوفبك الكويتية تحقق أكبر استكشاف خارجي للغاز في تاريخها

دوت الخليج – أعلنت الشركة الكویتیة للاستكشافات البترولیة الخارجیة “كوفبك”، الیوم الأربعاء، عن تحقيق شركتھا التابعة “كوفبك مالیزیا” أكبر إنجاز استكشافي للغاز في تاریخ الشركة.

وقالت “كوفبك” في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة، إن الاكتشاف تم تأكیده عبر البئر التقییمیة الثانیة (2-Lebah Lang (في عقد الإنتاج في قطاع (410 B-SK (بمالیزیا.

وأفادت بأنها قد شرعت بحفر البئر الثانیة بعد النتائج الإیجابیة التي حققھا البئر التقییمیة الأولى (1RDR2-Lebah Lang ( في عام 2019 بقطاع( (-SK 410B الذي یبعد نحو 90 كیلومترا عن ساحل سیراواك في مالیزیا.

وتمتلك كوفبك حصة عاملة تبلغ 42.5% من القطاع بالمشاركة مع شركة (بتروناس شاریجالي) التي تمتلك 15% والمشغل(بي.تي.تي.إي.بي. إتش.كي.أو) المحدودة التي تمتلك 42.5%.

وأضافت أنه بعد الانتھاء من حفر البئر التقییمیة الثانیة بعمق 4320 مترا تبین أن كثافة التكوینات المنتجة للغاز تبلغ أكثر من 600 متر وتمخضت نتائج اختبار إمكانیات البئر عن إنتاج مستقر بمعدل 50 ملیون قدم مكعبة في الیوم.

وأشارت إلى أن النتائج أكدت وجود كمیات وفیرة من الغاز قدرت بأكثر من ضعف التقدیرات الأولیة لعام 2019 مما سیتطلب الإسراع في خطة تطویر المشروع.

وقال الشیخ نواف سعود الناصر الصباح الرئیس التنفیذي بالوكالة لـ”كوفبك”: إن “ھذا الاكتشاف الناجح للغاز یقدر على مستوى عالمي ویأتي نتیجة جھودنا الحثیثة لتعظیم القیمة للقطاع النفطي الكویتي وتوطید دور (كوفبك) فیه عبر استكشاف الھیدروكربونات في أحواض غزیرة الإنتاج”.

وأضاف الشیخ نواف الصباح أن “كوفبك” أدت دورا مؤثرا ونشیطا في ھذا الاكتشاف الضخم.

یذكر أن الشركة الكویتیة للاستكشافات البترولیة الخارجیة ھي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكویتیة وتعمل في مجال استكشاف وتطویر وإنتاج النفط الخام والغاز الطبیعي خارج دولة الكویت.