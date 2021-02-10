بيراميزا للفنادق تحقق 21.1 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020 بانخفاض 44%

رنا ممدوح _ سجلت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية- بيراميزا، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 44%، لتصل إلى 21.060 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 37.604 مليون جنيه بالعام المناظر 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 69.357 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 318.234 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ مجمل الخسارة 16.257 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 113.432 مليون جنيه مجمل الربح بالفترة المماثلة من 2019.

وسجلت تكلفة الإيرادات مبلغ 67.116 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 182.959 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفض إهلاك التشغيل إلى 18.499 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 21.841 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الاعمال المستقلة، فتراجعت الأرباح خلال عام 2020 إلى 17.085 مليون جنيه، مقابل 38.058 مليون جنيه بعام2019.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 52.478 مليون جنيه مقابل 237.214 مليون جنيه بالفترة المقارنة.