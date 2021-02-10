أرباح أرامكس تتقلص 42% خلال 2020 رغم زيادة الإيرادات

دوت الخليج – تقلصت الأرباح الصافية لشركة أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، بنسبة 42% خلال عام 2020 على أساس سنوي.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة، والمعلنة اليوم الأربعاء، تراجع الربح الصافي إلى 285 مليون درهم، مقابل 497.4 مليونا خلال 2019.

وتقلص صافي الربح التشغيلي لأرامكس، إلى 417.9 مليون درهم خلال 2020، مقابل 619.67 مليونا سجلها خلال 2019.

وزادت إيرادات أرامكس الإجمالية إلى 5.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 5.07 مليارا بنهاية 2019.

وعزت الشركة تراجع أرباحها الربع الأخير من 2020، بنسبة 46% ليصل 77 مليون درهم، إلى ارتفاع التكاليف، وتكوين مخصصات بنحو 40 مليون درهم، منها 21 مليون درهم خسائر من ودائعها في البنوك اللبنانية، ونحو 18 مليون درهم مخصصات لحريق أحد مستودعاتها في الربع الثالث.

وبدون احتساب المخصصات، تكون أرباح أرامكس قد تراجعت بنسبة 23% خلال الربع الرابع من 2020، فيما أشارت الشركة إلى ارتفاع تكاليف نقل الشحنات لمسافة طويلة خلال الفترة، فضلا عن زيادة تكاليف معدات الحماية الشخصية لموظفي الشركة وتعقيم المرافق والمركبات بشكل مستمر.