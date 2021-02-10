بنك كريدي أجريكول مصر يحقق 1.4 مليار جنيه أرباحا مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح – حقق بنك كريدي أجريكول مصر، تراجعا في صافي الأرباح المجمعة بعد خصم الضريبة بنسبة 41.9%، لتصل إلى 1.371 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل حوالي 2.360 مليار جنيه بعام 2019.

وانخفضت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المجمعة المرسلة لإدارة البورصة اليوم، بنسبة 13.3%، لتصل إلى 5.170.441 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.965.818 مليار جنيه بالفترة المقارن.

وتراجع هامش الفوائد خلال نفس الفترة إلى 2.878.251 مليار جنيه، مقابل 3.135.111 مليار جنيه بالفترة المماثلة، بنسبة انخفاض 8.2%، وسجلت مصروفات الفوائد مبلغ 2.292.190 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل 2.830.707 مليار جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1.365.489 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 2.360.860 مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019، متراجعةً بنسبة 42.2%.

وانخفضت إيرادات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 5.137.739 مليار جنيه مقابل 5.932.266 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 3.98 جنيه مقابل 6.87 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 42%.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.