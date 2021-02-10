كريدي أجريكول: 41.2 مليار جنيه أرصدة الودائع بنهاية 2020.. والقروض 26.8 مليار

دوت الخليج – كشفت المؤشرات المالية لبنك كريدي أجريكول مصر، للعام 2020، عن ارتفاع إجمالي محفظة الودائع إلى 41.253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 39.636 بنهاية عام 2019، بنسبة زيادة 4.1%.

كما أظهرت المؤشرات ارتفاع محفظة قروض بنك كريدي أجريكول إلى 26.863 مليار جنيه، مقابل 24.424 مليار جنيه، في ذات الفترة.

وارتفعت حقوق الملكية إلى 7.258 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 7.210 مليار جنيه بنهاية 2019، بزيادة 0.7%، فيما زادت احتياطيات كريدي أجريكول مصر بنسبة 2.9%، لتصل إلى 986.8 مليون جنيه، مقابل 958.8 مليون جنيه، بحسب بيانات قائمة المركزي المالي المستقلة للبنك.

وتراجعت صافي أرباح كريدي أجريكول مصر المجمعة بعد خصم الضريبة بنسبة 41.9%، لتبلغ 1.371 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقابل حوالي 2.360 مليار جنيه في عام 2019.

فيما تراجعت صافي الأرباح المستقلة بعد الضريبة إلى 1.365.489 مليار جنيه مقابل 2.360.860 مليار جنيه في ذات فترة المقارنة، متراجعةً بنسبة 42.2%.