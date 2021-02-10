مشتريات المصريين والأجانب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.67% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.67%، ليتداول عند مستوى 11523 نقطة.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني 0.1%، ليتداول عند مستوى 61.01 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.02%، و 1.26%.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 850.245 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 27.104 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية 126 شركة مقابل 20 في حين لم تتغير أسعار 34.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 39.705 مليون جنيه، منها 33.383 مليون جنيه للمؤسسات، و 6.321 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 27.447 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 33.539 مليون جنيه، مقابل 6.091 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 12.257 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء 13.252 مليون جنيه مقابل 994.658 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.75%، تلاه العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.55%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.38%.

في حين تصدر سهم العربية لمنتجات الألبان ( آراب ديري- باندا) قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.63%، تلاه سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 6.12%، ثم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.05%.