مال وأعمال

المنافسة السعودية تقر إستحواذ أوبر على كريم وتفرض اشتراطات للمحافظة على السوق

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وكالات _ أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي لعملية إستحواذ “شركة أوبر تكنولوجيز اينك” على شركة “كريم اينك” مع فرض اشتراطات والتزامات محددة على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ.

وبينت أنه من المقرر أن ينتج من إتمام صفقة استحواذ أوبر على كريم داخل المملكة كيانا واحدا مع استمرار العلامتين التجاريتين في العمل بشكل منفصل في المستقبل المنظور.

وأشارت الهيئة أنه بعد إجراء دراسة شاملة للعملية فإنه قد يحدث أثر ملموس على المنافسة في السوق من إتمام الصفقة مثل ارتفاع الأسعار وصعوبة دخول منافسين جدد للسوق أو التوسع فيه للمنافسين القائمين، لذلك فقد فرضت عددا من الاشتراطات والالتزامات لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتغير جودة الخدمات المقدمة من أطراف الصفقة كما تضمن بقاء السوق مفتوحا أمام المنشأت الراغبة بالدخول له أو التوسع فيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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