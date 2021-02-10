السعودية تعلن السيطرة على حريق نتيجة هجوم شنه الحوثيون على مطار أبها

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العربية نت _ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق في طائرة مدنية بالمطار نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.
وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.
كما قال “نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين”.
أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه السعودية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
كما قال “نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.
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