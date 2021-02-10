وكالات _ تحول بنك المشرق الإماراتي إلى الخسارة خلال 2020 بـ 1.3 مليار درهم مقابل أرباح بـ 2.1 مليار درهم في 2019. وعزا بنك المشرق الخسائر إلى انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع رسوم المخاطر. هذا وانخفضت إيرادات البنك بـ 14.1% على أساس سنوي خلال 2020 إلى 5.1 مليار درهم، وجاء هذا الانخفاض في الايرادات بسبب سعر الفائدة المنخفض، وتأثير جائحة كوفيد-19، وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك المشرق الإماراتي يسجل خسائر بقيمة 1.3 مليار درهم في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.