سوق المال السعودية تواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي

دوت الخليج – واصلت سوق الأسهم السعودية “تداول”، ارتفاعها الجماعي للجلسة الخامسة على التوالي، ليصعد مؤشرها الرئيسي “تاسي” بنحو 1% مستقرا عند مستوى 8901.63 نقطة بختام تداولات اليوم الأربعاء. وسجلت السيولة نحو 12.38 مليار ريال “تعادل نحو 3.29 مليار دولار”، بتداول 304.66 مليون سهما. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق المال السعودية “تداول” إلى 9.068 تريليون ريال “تعادل نحو 2.4 تريليون دولار”. وارتفعت مؤشرات 8 قطاعات بنهاية التداولات بقيادة السلع طويلة الأجل والاستثمار والتمويل بنسبة 3.32% و1.82% على التوالي، فيما تراجع 13 قطاعا تصدرهم التطبيقات وخدمات التقنية و السلع الرأسمالية بنسبة 2.77% و1.1% على التوالي. وارتفع 59 سهما مدرجا في السوق السعودية تصدرها “أنعام القابضة” بعد صعوده بنسبة 10%، تلاه سهم “الباحة” مرتفعا بنفس النسبة، فيما تراجع 130 سمها تصدرهم “أسيج” الذي أغلق منخفضا بنسبة 4.33%، تلاه “العالمية” بانخفاض قدره 4.26%. وكان سهم “ريدان” الأكثر نشاطا بكميات التداول خلال الجلسة مستحوذا على 22.8 مليون سهما من حجم التداول الإجمالي للجلسة، كما جاء “أبومعطي” على رأس الأنشط تداولا من حيث القيمة مقتنصا 1.2 مليار ريال من القيمة الإجمالية للتداولات.

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