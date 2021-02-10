3.7 مليار جنيه حصيلة أقساط متلايف لتأمينات الحياة خلال العام الماضي

حققت شركة متلايف لتأمينات الحياة، نموا بنسبة 29% في أقساطها خلال العام المالي الماضي، لتصل الى 3.7 مليار جنيه، وارتفعت أقساط عمليات التأمين الطبي الجماعي بـ 24% لتسجل 1.850 مليار جنيه، وأقساط الحوادث والحياة سجلت 1.06 مليار جنيه وبلغت أقساط تكوين الاموال827 مليون جنيه خلال 2019/2020.

ووفق بيان أصدرته الشركة لاستعراض نتائجها المالية للعام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو، فتخطت إجمالي أصول الشركة 8.2 مليار جنيه ومحفظة تكوين الأموال 3.6 مليار جنيه وارتفعت حقوق حملة الوثائق الى 6.3 مليار جنيه مسجله 22% نمو عن 2019، كما بلغت إجمالي تعويضات العملاء 1.9 مليار جنيه.

وأكدت متلايف لتأمينات الحياة، أنها قامت بإصدار وثائق تغطي الآثار الناجمة عن الوباء سواء على مستوى التأمين الطبي أو تأمينات الحياة، كما حرصت على توفير اقصى درجات الحماية التأمينية لعملائها دون التمسك بتطبيق بعض الاستثناءات الواردة على التغطية مثل استثناء التغطية اثناء العزل الصحي.

وأوضحت، أن إجمالي المطالبات الخاصة بجائحة كورونا وصلت إلى 97 مليون جنيه، وسددت الشركة تعويضات لمقدمي الخدمات الطبية والمستفيدين ما يزيد عن 45 مليون جنيه حتى يناير 2021 منها 28.5 مليون جنية تعويضات التأمين الطبي و 16.5 مليون جنيه تعويضات التأمين على الحياة.

وأضافت الشركة العديد من مستشفيات العزل الصحي لتكون مشمولة في الشبكة الطبية التابعة لمتلايف.، لتعزيز قاعدة عملائها ووفرت لهم وسائل متنوعة لدفع الأقساط كبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر والتحويلات المصرفية ومحافظ FAWRY والمحافظ المحمولة.

وقال هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إنه تم تعزيز استخدام التقديم الإلكتروني للمطالبات من خلال بوابات الويب الخاصة بمتلايف بهدف التيسير على العملاء، وكذلك تم توجيه مدفوعات المزايا من خلال التحويلات البريدية، مما ساهم في الحد من حاجة العملاء للحضور لاستلام المنافع التأمينية.

وأوضح أن شركته تعاقدت مع شركة “يداوي” التي وفرت لعملاء متلايف منصة رقمية مكنت المؤمن عليهم من الحصول على حزمة من الخدمات الطبية تضمنت خدمة الاستشارات الطبية عن بعد وخدمة توصيل العلاج إلى محال إقامة المؤمن عليهم.

وأشار طاهر الى ان الدور الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة الماضية كان له عظيم الأثر في تخطي قطاع التأمين بشكل عام والشركة بشكل خاص للعديد من التحديات خلال تلك الازمة على نحو عكس حقيقة الدور المنوط بالتأمين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد، أن الشركة حققت نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الأداء المالي والتشغيلي أو على مستوى تقديم خدمات متنوعة وجديدة لخدمة عملائها، كما تستهدف ضمن خطتها الاستراتيجية استمرارها في التركيز على احتياجات العملاء وتصميم منتجات وخدمات تركز بشكل كامل على خدمة العميل.

ولفت إلى أن الخطط المستقبلية لشركة متلايف ترتكز على عدة محاور أبرزها، تدعيم قطاع التجزئة (التأمين الفردي) من خلال شبكة جغرافية من وكالات الإنتاج تغطي معظم محافظات مصر، يتم من خلالها التواصل مع عملاء متلايف الحاليين والمستقبليين بهدف توفير الخدمات التي تلبي احتياجاتهم التأمينية، وتحقق التواصل الميسر مع المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية المختلفة، حيث تخطى عدد فريق الإنتاج بالوكالات 500 وكيل.

وتشمل أيضًا التوسع في قطاع التأمين البنكي، من خلال شبكة كبيرة من الفروع التابعة للبنوك تزيد عن 270 فرع، خاصة وأنه من أهم قنوات التسويق التي تتيح للشركة التواصل مع شرائح متنوعة من العملاء.

وأضاف، أنه على الرغم مما يشهده السوق المصري من تحديات ولاسيما في ظل أزمة جائحة الكورونا، نجحت الشركة في التعاقد و بدء الأعمال مع بنك المشرق ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وتعتزم الاستمرار في تدعيم قناة التأمين البنكي من خلال إضافة بنوك جديدة.

وأفاد، أن متلايف لتأمينات الحياة تسعى لخدمة مجموعة متميزة من الشركات والكيانات الإعتبارية العالمية والمحلية وتوفير الحماية التأمينية للعاملين بتلك الكيانات وتشمل تأمين الحياة والتأمينات الطبية للعاملين وذويهم، فضلاً عن إدارة مدخراتهم من خلال عقود تكوين الأموال المرخص للشركة بإصدارها، من خلال برامج تأمينية مرنة تتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء.

وأضاف طاهر أن الشركة تعمل على الاستمرار في تعزيز كفاءة عمل الوكالات والمنتجين بالشركة خلال العام المقبل مع تطويرهم وتزويدهم بأحدث وسائل التسويق والبيع والتشديد على تحسين معدل الإنتاجية، بالإضافة الى استمرار التطوير في أعمال التأمين الجماعي والتركيز على تطوير وتحديث نظم الرقابة الداخلية للمخاطر.

وعن خطط الشركة للرقمنة، قال طاهر إن متلايف لتأمينات الحياة تسعى الى رقمنة خدماتها بهدف زيادة القدرة والكفاءة وبالتالي تقليل التكلفة وتمكين المؤسسة من نشر الموارد المخصصة في المجالات الحيوية الأخرى، علاوة على تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، كما تتطلع الى استخدام تكنولوجيا العمليات الروبوتية (RPA) من أجل تحسين وتطوير النظم الالكترونية الخاصة بها.