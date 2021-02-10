إعمار مولز تحقق أرباحا بقيمة 192 مليون دولار خلال 2020

دوت الخليج – حققت “إعمار مولز” المدرجة في سوق دبي المالي، 704 ملايين درهم “تعادل 192 مليون دولار” أرباحا صافية بنهاية عام 2020، بمبيعات إجمالية قيمتها 3.5 مليار درهم “تعادل 955 مليون دولار”.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية وإعمار مولز، المدرجتان في سوق دبي المالي، في بيان للسوق اليوم الأربعاء، إن إعمار مولز خرجت من عام 2020 أقوى مما كانت عليه، بعد مواجهة ظروف عمل تعد الأقسى طوال جيل كامل.

وأضاف العبار: “مكنتنا إنجازاتنا السابقة واستثماراتنا الاستراتيجية لبناء مستقبل رقمي من التكيف بسرعة من الواقع الجديد، وإجراء تغييرات اللازمة للنمو والنجاح على المدى الطويل بعد الجائحة”.

وتابع العبار: “مازلنا نشهد إقبالا متزايدا على مراكزنا التجارية، ونتوقع أن يستمر هذا التوجه في العام الحالي”.

وبحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي، سجلت منصة “نمشي” الإلكترونية لتجارة الأزياء عبر الإنترنت 28% نموا سنويا بمبيعاتها لتصل 1.3 مليار درهم “تعادل نحو 358 مليون دولار” خلال 2020.

وحافظت الشركة على معدلات الإشغال في أصولها التي تشمل “دبي مول” ودبي مارينا مول” و”مجمع الذهب والألماس” و”سوق البحار” ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية على أدائها المرن خلال 2020 عند 91%، بحسب بيان للشركة.

وتتوقع إعمار مولز، افتتاح أول متاجر “تايم آوت ماركت” صمن سوق البحار في الربع الأول من 2021 بمساحة تصل 43 ألف قدم مربع.