جنرال موتورز: نقص رقائق أشباه الموصلات سيخفض الأرباح ملياري دولار في 2021

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وكالات _ أعلنت شركة جنرال موتورز عن أرباحها في الربع الأخير من العام والتي تجاوزت توقعات وول ستريت، ولكن الشركة حذرت من أن نقص رقائق أشباه الموصلات العالمية قد يخفض أرباحها بمقدار 1.5 مليار دولار وملياري دولار هذا العام.
وبدأ مصنعو السيارات وموردو قطع الغيار التحذير من نقص في أشباه الموصلات في أواخر العام الماضي بعد أن انتعش الطلب على المركبات أقوى من المتوقع بعد إغلاق مصانع الإنتاج لمدة شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقد أغلقتhgav;m بالفعل مؤقتًا مصانع السيارات في كانساس، كندا، المكسيك حتى منتصف مارس بسبب النقص. كما خفضت الإنتاج في كوريا الجنوبية.
هذا وحققت جنرال موتورز ربحية سهم معدلة عند 1.93 دولار في الربع الرابع 2020 مقابل توقعات عند 1.64 دولار.
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