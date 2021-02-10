تكنوليس تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 4.8%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي- تكنوليس، حصتها في رأسمال المنصورة للدواجن من 5.009% إلى 4.886%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تكنوليس قامت ببيع 25 ألف سهم مقابل 466.415 ألف جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 18.657 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المنصورة للدواجن بنسبة 9.84%، يليه إسلام محمد نجيب بنسبة 7.86%، ثم طارق عبد الرازق محمد بنسبة 5.17%.
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