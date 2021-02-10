تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 0.3% خلال يناير

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وكالات _ أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن مكتب إحصاء العمالة الأمريكي عن ضعف بيانات التضخم في الولايات المتحدة بنهاية يناير الماضي.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى 0.3% خلال شهر يناير، هبوطا من مستويات 0.4% التي سجلها خلال ديسمبر الماضي، ولكن القراءة تطابقت مع توقعات الأسواق بانخفاض المؤشر إلى النسبة 0.3% فقط.
وعلى الجانب الاَخر، جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية أقل من المتوقع خلال يناير ليصل المؤشر إلى 0.0%، بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو المؤشر بنسبة 0.2%. كما أنها أسوء من القراءة السابقة للمؤشر والتي شهدت نمو المؤشر بنحو 0.1% خلال ديسمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% بنهاية يناير، بأقل من توقعات الأسواق بتسجيل المؤشر ارتفاع إلى 1.5% فقط خلال نفس الفترة.
وبيانات التضخم اسلبية من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على تحركات الدولار الأمريكي ، لأن ضعف التضخم قد يدفع الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على الفائدة المنخفضة لفترة طويلة، وعدم البدء في رفع الفائدة تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وبخاصة وأن الفيدرالي الأمريكي يستهدف ارتفاع التضخم إلى 2%.
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