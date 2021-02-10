رئيس الوزراء: نتوسع في إقامة المدن الجديدة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأراضي

دوت الخليج – استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى منطقة عزبة الهجانة.

وأشار إلى أن الدولة تنتهي حاليا من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50 % من المعمور، مثل عزبة الهجانة، والتي تعدُ تراكمات عقود مضت.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل في فتح محاور وشوارع بهذه المناطق، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، فإزالة كل هذه المناطق المُكدسة بملايين السكان، موضوع شديد الصعوبة، وباهظ التكلفة، كما أن تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة.

وأضاف أن هذا ما يفسر اهتمام الدولة بالتوسع حاليا، بتكليفات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بناء المدن الجديدة، لتوفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائى المخالف، أو التعدي على الأراضي الزراعية في القرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما حدث في عمارة الطريق الدائري المخالفة التي حدث بها الحريق، وكذا عمارة الإسكندرية التي حدث بها ميل خطير.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ما سبق وأن حذرت منه الدولة من عواقب البناء المخالف على الجميع، وأن أول المتضررين هم السكان أنفسهم، وهو ما حدث بالفعل.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة ستتدخل في البناء غير المخطط لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدا أنه لن تتم إزالة المباني ما دامت صالحة للسكن، ولكن ستحدث عمليات جراحية، ستسهم في تحسين معيشة قاطني تلك المناطق، وذلك عبر فتح شوارع لتيسير دخول وخروج السكان، وكذا توفير بيئة مناسبة للسكن.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروع الكبير الذي بدأته الحكومة حاليا، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ونوه إلى أنه سيتم من خلاله إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، لتوفير سكن حضارى لسكان المناطق العشوائية بهذه المدن، مشيرا إلى أن الدولة تحصر حالياً الأراضى الصالحة لهذا المشروع، سواء التابعة منها للجهات الحكومية، أو شركات قطاع الأعمال، وخلافه.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التى يتم إقامتها داخل العاصمة.

وأشار إلى أن هناك متابعة دورية من جانب الوزارات والجهات المعنية لمختلف الأعمال التى يتم تنفيذها، سعيا للانتهاء من مختلف الأعمال، خاصة الحي الحكومى وتأثيثه بالكامل، تمهيدا لبدء نقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجي في النصف الثاني من هذا العام، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الالكترونية التشاركية فى كل وزارة، وكذا الاطمئنان على دورة العمل اليومى؛ تمهيداً لنقل الموظفين تباعاً.