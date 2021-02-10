مال وأعمال

الحكومة توافق على حافز إحلال السيارات بحد أقصى 65 ألف جنيه

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي”.

وجرت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، قد صرح، في ديسمبر الماضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم حافز نقدي، يسمى بالحافز الأخضر، للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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