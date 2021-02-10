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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي”.
وجرت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، قد صرح، في ديسمبر الماضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم حافز نقدي، يسمى بالحافز الأخضر، للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة توافق على حافز إحلال السيارات بحد أقصى 65 ألف جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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