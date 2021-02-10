مشتريات المصريين والأجانب ترفع البورصة 0.85% وسط تداولات قاربت ملياري جنيه

رنا ممدوح – أغلقت مؤشرات البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي؛ بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11545 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.85%.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني، بنسبة 0.15%، وأغلق عند مستوى 61.04 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 وEGX100، متساويا الأوزان، بنسبة 1.84%، و1.51% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.927.290 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 53.922 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 136 شركة مقابل تراجع 29 في حين لم تتغير أسعار 27.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 57.833 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بمبلغ 62.159 مليون جنيه، مقابل 4.326 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 25.396 مليون جنيه.

وحققت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بمبلغ 37.084 مليون جنيه، مقابل 1.688 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 22.436 مليون جنيه.

وحققت تعاملات الافراد المصريون صافي شراء بقيمة 53.105 مليون جنيه، مقابل 30.668 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 80.05% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 11.41% والعرب على 8.55% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 24.17% من تعاملات اليوم مقابل75.82% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.95%، تلاه سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.86%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.59%.

في حين تصدر سهم العربية لمنتجات الألبان (آراب ديري- باندا) قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.86%، تلاه سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 5.73%، ثم سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.47%.

ومن جانبه، أرجع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة، انحصار مؤشر البورصة الرئيسي في القالب العرضي مخالفاً لباقي مؤشرات السوق إلى أداء سهم البنك التجاري الدولي الذي يتحرك داخل مستويات ضيقة منذ بداية العام.

ومع ذلك توقع النمر أن يشهد مسار مؤشر EGX30 صعود على المدى القصير، مستهدف كسر مستويات 11700-11800 نقطة، مراهناً على القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وقال، إن هناك بعض التحديات مازالت تفرضها جائحة كورونا على سوق المال منها صب أغلب السيولة – والتي مازالت تحقق تحسن مقارنة بالعام الماضي- في أسهم مؤشر EGX70 .

وفيما يخص القطاعات المقيدة، يرى رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن كلا من قطاعي البتروكيماويات والعقارات كانا الأكثر تماسكا منذ بداية فبراير حتى الآن ومرشحين لتحقيق معدلات نمو قوية على المدى القصير.

ومن جانبه، جدد محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، رهانه على قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك بجانب بعض الأسهم ومنها فوري على سبيل المثال لقيادة السوق بموجة صعود جديدة على المدى القصير.

وقال لطفى إن البورصة منذ بداية فبراير وحتى الآن شهد جلسات عرضية أكثر من مسار صاعد بخلاف يناير الماضي، وذلك بفعل تراجع حصة المؤسسات والتي أثرت سلباً على أداء الأسهم القيادية بشكل خاص.

فيما لفت إلى أن المسار بشكل عام مازال صاعدا، وأن النظرة للبورصة المصرية خلال 2021 إيجابية.